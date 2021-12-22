Очевидно, что празднование Нового года не пройдет бесследно. Ученые прогнозируют прирост новых случаев заражения в начале января.

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Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5 947, 4 678 в течение недели 22 – 28 декабря 2021 года и 3 115, 7279 – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года,

– говорится в прогнозе.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6 610 случаев заражения в день. Количество летальных случаев за последнюю неделю составляет 287 смертей в день в среднем.

Статистика коронавируса за сутки

Вчера, 21 декабря, в Украине выявили 6 363 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 534 ребенка и 208 медицинских работников.

К сожалению, болезнь унесла жизни 301 человека. В больницы попал 2241 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Выздоровели 19 494 больных.

Обратите внимание: По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрировали 3 623 079 больных COVID-19. 3 376 899 из них уже поправились. Умерло, к сожалению, 93 909 больных.

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