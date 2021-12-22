Ученые спрогнозировали рост случаев COVID-19 в начале 2022 года
Источник:НАН
Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.
Очевидно, что празднование Нового года не пройдет бесследно. Ученые прогнозируют прирост новых случаев заражения в начале января.
Внимание От головы до пят: как тревога разрушает наш организм
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5 947, 4 678 в течение недели 22 – 28 декабря 2021 года и 3 115, 7279 – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года,
– говорится в прогнозе.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6 610 случаев заражения в день. Количество летальных случаев за последнюю неделю составляет 287 смертей в день в среднем.
Статистика коронавируса за сутки
- Вчера, 21 декабря, в Украине выявили 6 363 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 534 ребенка и 208 медицинских работников.
- К сожалению, болезнь унесла жизни 301 человека. В больницы попал 2241 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Выздоровели 19 494 больных.
Самая опасная угроза здравоохранению в мире – в G7 об "Омикроне" – смотреть видео