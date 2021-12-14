Кроме этого, новый вариант может уклоняться от защиты антител, которые человек получил от предыдущей инфекции. Об этом свидетельствуют данные небольшого исследования.

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Иммунное уклонение

Ученые изучили 28 образцов сыворотки пациентов, которые выздоравливают от исходного штамма SARS-CoV-2. Они протестировали их на образцах Омикрона.

Результаты исследования подтвердили, что этот вариант, вероятно, "ускользает" от иммунной защиты,

– заявил старший научный сотрудник Национального института контроля за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван.

И добавил, что это является "тревожным сигналом для всего мира"

Справка. Штамм Омикрон уже появился и в Китае. Страна официально подтвердила первый случай болезни.

Что говорят предварительные данные о вакцинации и Омикрон

Первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что он может "частично уклоняться" от прививки Pfizer.

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19. Однако эти данные не полные, поскольку результаты, основанные на анализах крови 12 человек.

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Кроме этого, первоначальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон заражает людей в легкой форме и не опаснее, чем другие штаммы.

Однако он в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем Дельта. Это в очередной раз подтверждает опасения по поводу заразности нового штамма.

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