Ученые утверждают, что штамм Омикрон может обходить защиту вакцин

Новый штамм коронавируса Омикрон может обходить защиту вакцины от коронавируса. По крайней мере об этом заявили китайские ученые.

Кроме этого, новый вариант может уклоняться от защиты антител, которые человек получил от предыдущей инфекции. Об этом свидетельствуют данные небольшого исследования.

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Иммунное уклонение

Ученые изучили 28 образцов сыворотки пациентов, которые выздоравливают от исходного штамма SARS-CoV-2. Они протестировали их на образцах Омикрона.

Результаты исследования подтвердили, что этот вариант, вероятно, "ускользает" от иммунной защиты,

– заявил старший научный сотрудник Национального института контроля за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван.

И добавил, что это является "тревожным сигналом для всего мира"

Что говорят предварительные данные о вакцинации и Омикрон

Первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что он может "частично уклоняться" от прививки Pfizer.

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19. Однако эти данные не полные, поскольку результаты, основанные на анализах крови 12 человек.

Штамм Омикрон уже появился и в Китае. Страна официально подтвердила первый случай болезни.

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Кроме этого, первоначальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон заражает людей в легкой форме и не опаснее, чем другие штаммы.

Однако он в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем Дельта. Это в очередной раз подтверждает опасения по поводу заразности нового штамма.

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