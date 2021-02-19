Во время экспериментов ученым впервые удалось пообщаться с людьми, которые находились в осознанном сновидении. И даже получить правильные ответы.

Некоторые специальные техники и психические состояния позволяют переживать осознанные сновидения. Во время такого сновидения человек понимает, что спит, и даже может "управлять сюжетом"

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Этот интересный феномен открывает уникальные возможности для изучения сна. Но раньше такие контакты оставались односторонними. Погрузившись в осознанное сновидение, люди могли сообщить об этом движениями глаз или выполнить заранее оговоренное задание.

Однако недавно впервые удалось установить такую связь в обоих направлениях. Люди слышали вопросы исследователей и отвечали на них, оставаясь во сне.

Ученые из Европы и США длительное время проводили эксперименты с 35 добровольцами, которые обладали различным опытом осознанных сновидений. Также среди участников был 1 человек, который страдает от нарколепсии и осознает себя во сне из-за неврологического расстройства.

Как проводились эксперименты

К голове, щекам и возле глаз участникам прикрепили электроды, чтобы регистрировать наступление фазы быстрого (парадоксального) сна, во время которой приходят сновидения.

Ученые давали участникам голосовые команды, а те отвечали им с помощью глаз и мимики. К примеру, их просили отнять 6 от 8 и дать правильный ответ с помощью движений глаз.

Результаты исследования:

В большинстве случаев (около 60%) ученым не удалось добиться контакта.

В 20% опытов полученные ответы оказались неправильными или непонятными.

Но во время 18% экспериментов удалось выйти на коммуникацию со спящими.

Участники рассказали, что чувствовали во время сна

Проснувшись, участники часто помнили этот опыт. Добровольцы рассказывают, что вопросы звучали во сне, словно закадровый голос. Но то, что произошло, они воспроизводили не всегда точно. А иногда называли не те вопросы, которые им задавали.