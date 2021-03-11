Израильские ученые разработали лекарство для больных раком, использовав чип, который имитирует человеческое тело. Такой метод применяли впервые в истории, но он сохранил не только жизнь животных, но временные и финансовые ресурсы.

Как тестировали лекарства

Исследователи из Еврейского университета создали чип, который содержит человеческую ткань с микроскопическими датчиками, чтобы точно отслеживать реакцию человеческого тела — почек, печени и сердца – на действие лекарств.

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Израильские ученые первыми в мире смогли успешно воспользоваться имеющимися возможностями чипа, чтобы полностью исключить испытания на животных.

Противораковый препарат цисплатин вызывает накопление жира в почках человека. Для этого они объединили два препарата, которые обычно используются для решения подобной проблемы.

Ученые проверяли с помощью чипа, как почки, печень и сердце реагируют на лекарства / Фото Times of Israel

Успех созданного препарата

Ученые вживили цисплатин в чип вместе с эмпаглифлозином – препаратом от диабета. Чип на такое лечение отреагировал положительно, поэтому исследователи уже подали новые лекарства на одобрение Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Это первый случай, когда лекарства делают этот шаг без испытаний на животных. Мы не нуждались в этом, потому что использовали технологию "человек на чипе",

– рассказал профессор Яаков Нахмиас.

Гуманность такого метода

В то же время такой способ тестирования лекарств является более гуманным, а использование чипа может привести к более быстрой, безопасной и эффективной разработке лекарств.

Обратите внимание! Чипы могут гораздо точнее имитировать человеческое тело, чем животные, эта технология может повысить точность разработки лекарств.

Другие преимущества

Также это более экономное решение: обычно, чтобы довести лекарство до стадии клинических испытаний, исследователям нужно 4-6 лет и миллионы долларов. Израильтяне смогли дойти до этого этапа за восемь месяцев и с ограниченным бюджетом.