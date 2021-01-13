Ученые из Америки нашли способ превратить колонии бактерий в устройство, подсоединенное к компьютеру. Во время эксперимента ячейки с живыми организмами выполняли роль настоящих банков памяти, как флеш-накопители.

Для записи и считывания данных биологи из Колумбийского университета создали систему, которая является чувствительной к окислительно-восстановительным реакциям в клетках. Она настроена таким образом, что улавливает взаимодействия конкретных плазмидов с основной дезоксирибонуклеиновой кислотой бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

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Плазмиды – что это? Это компактные молекулы ДНК, которые в нормальных условиях несут дополнительный генетический материал бактерий, отделенный от основного генома. Обычно эти структуры помогают микроорганизмам приобретать устойчивость к новым факторам среды. Из-за свойства плазмид легко передаваться от клетки к клетке, в науке их часто используют как инструмент для генетических модификаций.

Чтобы превратить бактерии, специалисты ввели в них 2 типа специально созданных плазмидов – сенсорные и записывающие.

Эти плазмиды реагируют на определенные биологические сигналы и начинают модифицировать геном бактерии. Запись конкретных данных происходит аналогично штрих-коду в заранее выбранных CRISPR-локусах. Из-за того, что бактерии защищают свой геном от негативных факторов среды, это позволит ученым прочитать сохраненные данные даже через 80 поколений подопытных микроорганизмов.

Что ученые записали в ДНК клеток