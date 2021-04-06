Генетический материал, который живые существа оставляют за собой повсюду, называется "ДНК, получено из окружающей среды" (коротко DNA или eDNA). Сбор ДНК из водной среды довольно распространенное явление, но до недавнего времени еще никто не пытался собирать ДНК из воздуха.

Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне решили попробовать собрать ДНК животных из воздуха. Но сразу натолкнулись на некоторые трудности.

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Так, прежде чем начать поиск ДНК животных, специалисты испытали свою технологию на растениях. Но большинство из них намеренно выбрасывают в воздух ДНК в виде пыльцы или семян. Животные такого не делают. Впрочем, ученые осознали, что животные оставляют после себя нечто иное: слюну, экскременты и отмершие частички кожи.

Как проводился эксперимент:

Ученые прибыли на ферму, где разводят голых землекопов (Heterocephalus glaber).

С помощью фильтров исследователи взяли пробы воздуха в вольерах, где обитают грызуны, а также в помещении, где и размещены эти вольеры.

Затем ученые сопоставили генетический материал с ДНК из баз данных. В результате ученым удалось обнаружить ДНК людей и животных.

Ученые заметили, что с одной стороны присутствие человеческой ДНК почти в каждом образце является обнадеживающим знаком. Это говорит о том, что такой метод сбора ДНК достаточно чувствителен. Но также это свидетельствует о том, что воздушные образцы очень легко испортить даже одним присутствием исследовательской группы. Чтобы этого избежать, необходимо применять строгие меры предосторожности.

В будущем ученые планируют применять этот метод для наблюдений за вымирающими видами животных в труднодоступных регионах. Вместо того, чтобы отслеживать животных, достаточно будет взять пробы воздуха.