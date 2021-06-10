Большинство ученых сходятся на том, что вирус SARS-CoV-2 мог циркулировать среди летучих мышей, после чего через посредника мутировал и попал в человека. Установить, что это за животное, ученые не могут, однако именно панголинов считали одними из вероятных посредников.

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Команда ученых из Китая, Канады и Великобритании установила, что на уханских рынках уже несколько лет не продавали панголинов.

Результаты расследования

За два с половиной года продавцы реализовали 36 295 особей наземных диких животных, принадлежащих к 38 видам. Но среди них не было панголинов – ученые связывают это с тем, что численность этих млекопитающих в дикой природе резко сократилась из-за деятельности браконьеров.

Кроме того, летучих мышей на уханских рынках также не продавали.

Исследователи пришли к выводу, что если коронавирус действительно пришел к нам из рынков, то панголины никакого участия в этом не принимали, как считалось ранее.

Однако исключать возможность естественного происхождения болезни не стоит, ведь представители всех 38 видов животных, которых продавали на рынках, содержались в ужасных условиях без соблюдения каких-либо санитарных норм.

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