Ученые выяснили, какой уровень антител защищает от коронавируса

Между уровнем антител и вероятностью заболеть существует корреляция. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты последнего исследования.

Ученые из Великобритании проанализировали данные 1575 британцев, привитых вакциной AstraZeneca. У каждого из них измерили уровень антител через 28 суток после второго укола.

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Исследователи в течение месяцев собирали информацию о том, кто из привитых заразился коронавирусом. В целом болезнь выявили в 171 человека. Полученные данные соотнесли ее с уровнем антител после двух прививок AstraZeneca.

Результаты исследования:

Риск получить бессимптомное течение коронавирус с уровнем антител в крови никак не коррелирует. Очевидно, вирус в бессимптомном сценарии "не замечается" антителами, и те не могут его эффективно останавливать.

Не заметили ученые и четкую корреляцию между уровнем антител и симптоматическим заболеванием в мягких форме – только с небольшими симптомами в районе верхних дыхательных путей (легкий кашель).

А вот вероятность симптоматического заболевания сильно коррелировала с антителами. Если брать показатель BAU/мл, то чем выше был их уровень, тем ниже была вероятность заразиться.

Подробнее о корреляции эффективности и антител

Выборка добровольцев невелика. Но авторы исследования пришли к выводу, что защиту от заболевания на 90% имели те, кто после второй прививки имели уровень в 899 BAU/мл антител в крови.

Защита в 80% получила уже заметная доля привитых с уровнем антител 264 BAU/мл.

Защита в 70% давала 113 BAU/мл,

В 60% – 54 BAU/мл,

в 50% – 29 BAU/мл.

Типичный уровень антител после вакцины AstraZeneca ниже сотни BAU/мл.

Результаты этого исследования противоречат другой мысли, что наличие или отсутствие антител не является показателем защиты после вакцинации.