Они не несут угрозы для здоровья. Однако исследование такого возможного побочного эффекта имеет решающее значение. Об этом сказала репродуктивный иммунолог из Имперского колледжа Лондона Виктория Мале.
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По ее словам, изменения в менструальном цикле не опасны – они кратковременны. Но американский Национальный институт здоровья уже инвестировал 1,67 миллиона долларов в исследование того, как вакцины от коронавируса влияют на циклы женщин.
Коронавирус и менструация
В одной только Великобритании более 30 тысяч женщин сообщили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19. Такие данные получили с помощью британской базы данных Yellow Card ("желтая карточка"), в которой пациенты могут сообщать о побочных эффектах от тех или иных лекарств.
Стоит ли беспокоиться
Иммунолог добавила, что менструальный цикл, после вакцинации может быть обильнее или будут наблюдаться задержки из-за иммунной реакции. Это не несет никакой опасности для организма.
Тщательное исследование такого побочного эффекта имеет решающее значение для общего успеха программы по вакцинации. Важный урок заключается в том, что влияние препаратов на менструацию должны исследовать более тщательно в дальнейшем,
– отметила Мале.
Доктор также подчеркнула, что сейчас нет причин для беспокойства относительно менструальных изменений и долгосрочных последствий. И подчеркнула, что изменения не ограничиваются только одним типом вакцины – женщины, которые жаловались на изменения цикла, получали вакцины и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca.
Вакцинация и беременность
- Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцинировать беременных женщин, поскольку польза от вакцины превышает потенциальные риски.
- Проведенные исследования показывают, что мРНК-вакцины вырабатывают антитела у беременных. Эти антитела фактически передаются ребенку через пуповину и при грудном вскармливании. Результаты исследования говорят о том, что вакцинация от коронавируса защищает не только беременных женщин, но и детей в раннем возрасте.
- Также недавнее популяционные исследования в Израиле показало, что вакцинированные беременные женщины имеют достаточно высокую защиту от заражения COVID-19.
- Кроме этого, по информации Министерства здравоохранения Украины, вакцина против COVID-19 не вредит здоровью матери и ребенка. В то же время глава ведомства Виктор Ляшко назвал прививку для беременных – нужной.