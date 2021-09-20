Они не несут угрозы для здоровья. Однако исследование такого возможного побочного эффекта имеет решающее значение. Об этом сказала репродуктивный иммунолог из Имперского колледжа Лондона Виктория Мале.

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По ее словам, изменения в менструальном цикле не опасны – они кратковременны. Но американский Национальный институт здоровья уже инвестировал 1,67 миллиона долларов в исследование того, как вакцины от коронавируса влияют на циклы женщин.

Коронавирус и менструация

В одной только Великобритании более 30 тысяч женщин сообщили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19. Такие данные получили с помощью британской базы данных Yellow Card ("желтая карточка"), в которой пациенты могут сообщать о побочных эффектах от тех или иных лекарств.

Стоит ли беспокоиться

Иммунолог добавила, что менструальный цикл, после вакцинации может быть обильнее или будут наблюдаться задержки из-за иммунной реакции. Это не несет никакой опасности для организма.

Тщательное исследование такого побочного эффекта имеет решающее значение для общего успеха программы по вакцинации. Важный урок заключается в том, что влияние препаратов на менструацию должны исследовать более тщательно в дальнейшем,

– отметила Мале.

Доктор также подчеркнула, что сейчас нет причин для беспокойства относительно менструальных изменений и долгосрочных последствий. И подчеркнула, что изменения не ограничиваются только одним типом вакцины – женщины, которые жаловались на изменения цикла, получали вакцины и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca.

Справка. В то же время множество данных подтверждают, что вакцина от коронавируса не имеет неблагоприятного влияния на фертильность и беременность. Такие изменения также не включены и в список побочных эффектов вакцинации от COVID-19 британского регулятора лекарств.

Вакцинация и беременность