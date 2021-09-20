Ученые выясняют, могут ли вакцины от COVID-19 влиять на менструацию

С начала массовой вакцинации от коронавируса появлялось все больше свидетельств о том, что прививки меняют менструальный цикл у женщин. Впрочем, эксперты утверждают, что изменения носят краткосрочный характер.

Они не несут угрозы для здоровья. Однако исследование такого возможного побочного эффекта имеет решающее значение. Об этом сказала репродуктивный иммунолог из Имперского колледжа Лондона Виктория Мале.

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По ее словам, изменения в менструальном цикле не опасны – они кратковременны. Но американский Национальный институт здоровья уже инвестировал 1,67 миллиона долларов в исследование того, как вакцины от коронавируса влияют на циклы женщин.

Коронавирус и менструация

В одной только Великобритании более 30 тысяч женщин сообщили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19. Такие данные получили с помощью британской базы данных Yellow Card ("желтая карточка"), в которой пациенты могут сообщать о побочных эффектах от тех или иных лекарств.

Стоит ли беспокоиться

Иммунолог добавила, что менструальный цикл, после вакцинации может быть обильнее или будут наблюдаться задержки из-за иммунной реакции. Это не несет никакой опасности для организма.

Тщательное исследование такого побочного эффекта имеет решающее значение для общего успеха программы по вакцинации. Важный урок заключается в том, что влияние препаратов на менструацию должны исследовать более тщательно в дальнейшем,

– отметила Мале.

Доктор также подчеркнула, что сейчас нет причин для беспокойства относительно менструальных изменений и долгосрочных последствий. И подчеркнула, что изменения не ограничиваются только одним типом вакцины – женщины, которые жаловались на изменения цикла, получали вакцины и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca.

Вакцинация и беременность

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцинировать беременных женщин, поскольку польза от вакцины превышает потенциальные риски.

Проведенные исследования показывают, что мРНК-вакцины вырабатывают антитела у беременных. Эти антитела фактически передаются ребенку через пуповину и при грудном вскармливании. Результаты исследования говорят о том, что вакцинация от коронавируса защищает не только беременных женщин, но и детей в раннем возрасте.

Также недавнее популяционные исследования в Израиле показало, что вакцинированные беременные женщины имеют достаточно высокую защиту от заражения COVID-19.

Кроме этого, по информации Министерства здравоохранения Украины, вакцина против COVID-19 не вредит здоровью матери и ребенка. В то же время глава ведомства Виктор Ляшко назвал прививку для беременных – нужной.

. В то же время множество данных подтверждают, что вакцина от коронавируса не имеет неблагоприятного влияния на фертильность и беременность. Такие изменения также не включены и в список побочных эффектов вакцинации от COVID-19 британского регулятора лекарств.