Компания Oxitec выпустила генетически модифицированных комаров (Aedes aegypti). A. aegypti может переносить такие заболевания, как вирус Зика, денге и желтую лихорадку.

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Для чего создали таких комаров

Выпуск модифицированных комаров дает возможность контролировать популяцию без использования пестицидов. Биологи рассчитывают, что на острове Флорида-Кис популяция переносчиков болезней сократится как минимум на 90%.

Все модифицированные комары Oxitec – мужские особи. В их организм добавлен специальный ген. Вот как он работает: когда модифицированные вредители спариваются с дикими самками комаров, смертельный ген передается их потомству. Хотя ген не влияет на выживаемость самцов, он мешает самкам производить необходимый белок и, таким образом, приводит к смерти еще до достижения зрелости.

Почему убивают самок

Дело в том, что только они кусают людей (самцы москитов питаются исключительно нектаром). Поэтому модифицированные комары и их потомки мужского пола не могут передавать болезни человеку.

A. aegypti составляют всего 4% от комаров Флорида-Кис. Проблема в том, что они вызывают подавляющее большинство болезней, которые переносятся москитами. Совет по борьбе с комарами Флорида-Кис (FKMCD) обычно выделяет 1 миллион долларов в год на борьбу с вредителями, прибегая к дорогостоящим мерам. В частности используется распыление инсектицидов.