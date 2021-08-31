Автор исследования Стивен Браунс вместе с командой занимается исследованием CRISPR / Cas с 2006 года, регулярно открывая ее новые варианты. В частности, CRISPR / Cas9 позволяет точно редактировать ДНК в клетках – этот метод вызвал настоящую революцию в изучении генетических заболеваний.
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В частности, во время пандемии COVID-19 оказалось, что CRISPR / Cas также может быть отличной альтернативной ПЦР-тестированию для выявления SARS-CoV-2.
Теперь ученые обнаружили новую CRISPR / Cas, которая работает с РНК, а не с ДНК.
Новая система CRISPR / Cas обладает рядом уникальных биологических свойств, как мы не видели раньше,
– отметил один из авторов исследования.
Как работает новый метод
- В первую очередь, ученые установили, что в ее основе один большой белок, объединяющий функции 5 маленьких.
- Этот белок разрезает РНК вируса в двух запрограммированных областях и тем самым разрушает его РНК.
- Кроме того, этот белок очень похож на тот, который участвует в гибели клеток человека.
- На втором этапе бактерия запускает процесс самоуничтожения.
Вирусу нужна живая бактерия для размножения и развития. Однако самоуничтожение бактерий буквально останавливает производство новых вирусных частиц,
– объясняют авторы.
Перспектива применения метода
Еще не все детали механизма понятны и ученые продолжают исследования.
Однако, очевидно, что новый белок CRISPR можно будет использовать в качестве точных молекулярных ножниц для разрезания РНК.
Кроме того, у системы есть потенциал, чтобы стать своеобразным переключателем для активации определенных молекул, когда те будут необходимы.