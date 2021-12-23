Ученые опубликовали данные о том, что практически все моноклональные антитела, используемые для лечения коронавируса, не влияют на штамм Омикрон.
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Это означает, что необходимо срочно менять существующие стратегии лечения COVID-19.
Что говорят результаты исследования
Результаты экспериментов показали, что Омикрон устойчив почти ко всем моноклональным антителам.
Лишь 2 препарата (стировимаб и DXP-6040) сохранили некоторую способность противодействовать новому варианту, однако их эффективность все равно невысока даже при очень высоких дозах.
К примеру, для сокращения репликации, т.е. размножения Омикрона, потребовалась в три раза более высокая доза стировимаба, чем для блокирования других штаммов коронавируса.
Мы никак не ожидали увидеть такие изменения в эффективности антител,
– заявили ученые.
Это не единственная проблема
Кроме того, что эти препараты малоэффективны против Омикрона, они еще и труднодоступны. А учитывая потенциальный мировой спрос, их количество может быть ограничено.
Почему Омикрон так устойчив к антителам
- Омикрон имеет большое количество мутаций в спаечном белке, который необходим для связывания антител.
- Генетическое секвенирование показало, что Омикрон содержит более 50 мутаций, 12 из которых – в S-белке коронавируса.