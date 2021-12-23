Ученые заявили, что штамм Омикрон устойчив ко всем антителам

Новый вариант коронавируса Омикрон становится доминирующим, вытесняя штамм Дельта во многих странах мира. Это неудивительно, поскольку скорость передачи Омикрона в три раза выше.

Ученые опубликовали данные о том, что практически все моноклональные антитела, используемые для лечения коронавируса, не влияют на штамм Омикрон.

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Это означает, что необходимо срочно менять существующие стратегии лечения COVID-19.

Что говорят результаты исследования

Результаты экспериментов показали, что Омикрон устойчив почти ко всем моноклональным антителам.

Лишь 2 препарата (стировимаб и DXP-6040) сохранили некоторую способность противодействовать новому варианту, однако их эффективность все равно невысока даже при очень высоких дозах.

К примеру, для сокращения репликации, т.е. размножения Омикрона, потребовалась в три раза более высокая доза стировимаба, чем для блокирования других штаммов коронавируса.

Мы никак не ожидали увидеть такие изменения в эффективности антител,

– заявили ученые.

Это не единственная проблема

Кроме того, что эти препараты малоэффективны против Омикрона, они еще и труднодоступны. А учитывая потенциальный мировой спрос, их количество может быть ограничено.

Почему Омикрон так устойчив к антителам

Омикрон имеет большое количество мутаций в спаечном белке, который необходим для связывания антител.

Генетическое секвенирование показало, что Омикрон содержит более 50 мутаций, 12 из которых – в S-белке коронавируса.

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