Вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19.

Издание Financial Times провело собственное исследование, в котором приняли участие 2 тысячи человек. Испытание показало, что инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятнее всего, не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ПАВ.

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При испытании фазы I / II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B.1.351,

– заявил представитель AstraZenec.

В компании добавили, что Оксфордский университет и AstraZeneca начал адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Ученые надеются, что смогут подготовить вакцину к осени.

Важно! Уже с февраля 2021 года в Украину начнутся поставки 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализует активность антител эквивалентную активности других вакцин от COVID-19, которые показали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", – добавили в пресс-службе.

Что известно о мутации коронавируса из ЮАР

Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря. Сначала исследователи считали, что он имеет большую заразность, как и обнаруженный в Британии тип вируса.

Однако впоследствии южноафриканские ученые доказали, что заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирус легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.

В январе ученые заявили, что новый штамм опасен риском повторного заражения, а имеющиеся вакцины могут оказаться малоэффективны против него.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала