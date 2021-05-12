Исследователи заявили, что вакцина компании Sinovac оказалась достаточно эффективной в реальных условиях.

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Ученые провели испытаниями в Индонезии и доказали, что препарат Sinovac защищает:

от летального исхода на 98%,

от госпитализации на 96%,

от инфицирования на 94%.

Как проходило исследование

Минздрав Индонезии в Джакарте отслеживал состояние здоровья 25 тысяч медицинских работников, которые были вакцинированы препаратом Coronavac. В результате ученые сообщили о высокой эффективности препарата. Средний возраст участников – 31 год.

"Мы наблюдаем очень, очень резкое падение (госпитализаций и смертей)", – сообщил глава Минздрава Гунади Садикин.

Вакцинация против коронавируса в Украине: коротко

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 18 264 человека. С начала вакцинальной кампании вакцинирован уже 882 621 человек, из них получили 1 дозу – 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Украина уже закупила 1,9 миллиона доз препарата против коронавируса CoronaVac.

Всего в Украине в течение 2021 года планируют использовать 4 вида вакцин:

Pfizer–BioNTech – 20 миллионов, Novavax (американская вакцина, которая сейчас проходит регистрацию) – 10 млн, Astrazeneca, Coronavac от компании Sinovac.



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