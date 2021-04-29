Один из способов лечения рака – программировать Т-клетки таким образом, чтобы они производили рецептор, который помогает иммунитету находить белок на поверхности раковой клетки. Такие "умные" клетки называют Т-клетками CAR, где CAR – химерный антиген-рецептор.

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CAR-Т-терапия не эффективна против крупных опухолей – если Т-клетки ошибочно убивают нераковые клетки, на поверхности которых есть определенный белок, это может иметь смертельные последствия.

Но команда ученых из США разработала новый тип рецепторного белка. Вместо того чтобы мгновенно атаковать, он содержит в себе любой желаемый ген. Зато клетки, в свою очередь, распознают целевой белок, который может быть любым.

Результаты новой терапии достаточно обнадеживающие

Исследователи проверили новый рецептор во время лечения глиобластом. Он активировал ген стандартного рецептора CAR-T, но ограничивался лишь средой опухоли, где присутствовал еще и дополнительно выбран белок.

Также в исследованиях на мышах новый рецептор смог атаковать рак и уменьшить опухоли мозга, кожи и яичников.

Кроме этого, новая терапия предотвращала рецидивы у грызунов там, где предыдущий метод просто не работал.

В будущем исследователи хотят сконструировать "умные" CAR-T-клетки, которые будут мешать раковым блокировать иммунитет и симулировать более широкий иммунный ответ против опухолей.