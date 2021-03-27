Американский ученый, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал, что COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань.

До сих пор в мире существуют различные версии происхождения этого вида коронавируса, который вызвал пандемию. Роберт Редфилд согласился с версией, что COVID-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае.

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Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятным источником этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался,

– заявил Редфилд.

По мнению американского ученого, распространение коронавируса началось в сентябре 2019 года. Редфилд добавил, что это только его личное мнение относительно происхождения вируса.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

К слову, ранее специалисты ВОЗ отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Также там предположили, что на COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае.

Более года назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса.