Исследователи пришли к выводу, что полифенолы зеленого чая на самом деле не антиоксиданты (вещества, которые ингибируют окисление), а прооксиданты. То есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться.

Актуально Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Причем это происходит не с помощью иммунной системы, а с помощью активации генов, которые вырабатывают ферменты вроде супероксиддисмутазы и каталазы, которые инактивируют свободные радикалы и выступают эндогенными антиоксидантами.

Как проводилось исследование:

Ученые провели опыты на свободноживущих почвенных нематодах Caenorhabditis elegans и мышах.

Полифенолы повышали окислительный стресс в краткосрочной перспективе, но затем улучшали защитные возможности клеток.

Катехины через 6 – 12 часов затрудняли дыхание митохондрий C. elegans и активность комплекса I в изолированных митохондриях грызунов. Нарушение митохондриального дыхания сопровождалось кратковременным падением выработки аденозинтрифосфата и временным повышением уровня активных форм кислорода (АФК) у нематод.

Через 24 часа дыхание митохондрий и уровни аденозинтрифосфата восстановились, а показатели АФК даже упали ниже контрольных условий.

Галлат эпигаллокатехина и галлат эпикатехина улучшили физическую форму испытуемых и увеличили продолжительность их жизни. Этого удалось достичь уже в дозировке 0,0025 миллимоля на литр.

Но пить концентраты не стоит

При этом авторы не советуют принимать экстракты зеленого чая или пить концентраты. Поскольку катехины в высоких дозах подавляют митохондрии настолько, что наступает гибель клеток. Это опасно для печени и чревато повреждением органов.