"Учит организм защищаться": нашли неожиданную пользу зеленого чая
Источник:Aging
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии проверили, как на самом деле работают катехины зеленого чая. Выяснилось, что научное сообщество их несколько недооценивало.
Исследователи пришли к выводу, что полифенолы зеленого чая на самом деле не антиоксиданты (вещества, которые ингибируют окисление), а прооксиданты. То есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться.
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Причем это происходит не с помощью иммунной системы, а с помощью активации генов, которые вырабатывают ферменты вроде супероксиддисмутазы и каталазы, которые инактивируют свободные радикалы и выступают эндогенными антиоксидантами.
Как проводилось исследование:
- Ученые провели опыты на свободноживущих почвенных нематодах Caenorhabditis elegans и мышах.
- Полифенолы повышали окислительный стресс в краткосрочной перспективе, но затем улучшали защитные возможности клеток.
- Катехины через 6 – 12 часов затрудняли дыхание митохондрий C. elegans и активность комплекса I в изолированных митохондриях грызунов. Нарушение митохондриального дыхания сопровождалось кратковременным падением выработки аденозинтрифосфата и временным повышением уровня активных форм кислорода (АФК) у нематод.
- Через 24 часа дыхание митохондрий и уровни аденозинтрифосфата восстановились, а показатели АФК даже упали ниже контрольных условий.
Но пить концентраты не стоит
При этом авторы не советуют принимать экстракты зеленого чая или пить концентраты. Поскольку катехины в высоких дозах подавляют митохондрии настолько, что наступает гибель клеток. Это опасно для печени и чревато повреждением органов.