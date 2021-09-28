Однако городская и областная власть не видит в этом провальный показатель. По общим темпами вакцинации Житомирщина с цифрой чуть больше чем 390 тысяч человек находится посередине всех регионов.
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Это касается и показателя прививок на 10 тысяч населения. Он составляет более 3 200 человек. Поэтому низкий уровень иммунизации за 26 сентября считают случайностью.
Какая проблема со школами
Сейчас Житомирщина относится к желтой зоне. Соответственно, есть проблема с учебными заведениями, где менее 80% вакцинированных учителей просто не могут выйти на работу и школы работают в дистанционном режиме.
Есть актуальный случай, когда школа начала работать дистанционно. Преподавательский состав не мог пересечь порог в 80% вакцинированных.
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Причиной невакцинации учителей было то, что они хотели делать сделать прививки Pfizer, а не CoronaVac, который был в наличии. Сейчас к ним выехала мобильная бригада, у которой есть вакцина Pfizer.
Большая часть работников школы вакцинировалась и через несколько дней учебное заведение будет работать в обычном режиме. Здесь есть проблема с наличием или отсутствием определенных вакцин. Однако люди не выступают категорически против вакцинации. Такое движение сосредоточилось только в соцсетях.
Житомирщина находится в желтой карантинной зоне: смотрите видео
Вакцинация в Украине: последние новости
- В Украине за 27 сентября вакцинировали 119 378 жителей. Первую дозу получили 70 004 человека.
- Всего против коронавируса вакцинировались 6 851 531 украинец.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что госслужащие должны получить 2 дозы вакцины от COVID-19 в течение 2 недель.