Учителя хотели только Pfizer: на Житомирщине зафиксировали наименьшее количество прививок

В Житомирской области 26 сентября сделали 600 прививок. По всеукраинской статистике, это едва ли не меньше всего среди всех городов.

Однако городская и областная власть не видит в этом провальный показатель. По общим темпами вакцинации Житомирщина с цифрой чуть больше чем 390 тысяч человек находится посередине всех регионов.

К теме С момента объявления желтой зоны карантина уровень COVID-вакцинации вырос на 25%

Это касается и показателя прививок на 10 тысяч населения. Он составляет более 3 200 человек. Поэтому низкий уровень иммунизации за 26 сентября считают случайностью.

Какая проблема со школами

Сейчас Житомирщина относится к желтой зоне. Соответственно, есть проблема с учебными заведениями, где менее 80% вакцинированных учителей просто не могут выйти на работу и школы работают в дистанционном режиме.

Есть актуальный случай, когда школа начала работать дистанционно. Преподавательский состав не мог пересечь порог в 80% вакцинированных.

Обратите внимание Учителей отстранят от работы, если они откажутся от вакцинации против COVID-19

Причиной невакцинации учителей было то, что они хотели делать сделать прививки Pfizer, а не CoronaVac, который был в наличии. Сейчас к ним выехала мобильная бригада, у которой есть вакцина Pfizer.

Большая часть работников школы вакцинировалась и через несколько дней учебное заведение будет работать в обычном режиме. Здесь есть проблема с наличием или отсутствием определенных вакцин. Однако люди не выступают категорически против вакцинации. Такое движение сосредоточилось только в соцсетях.

Житомирщина находится в желтой карантинной зоне: смотрите видео

Вакцинация в Украине: последние новости