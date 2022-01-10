Теперь 41-летнюю Сару Бим задержали. Ее обвиняют в том, что она создала угрозу жизни ребенка.

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Врач заметила, что что-то не так

К счастью, работница пункта тестирования на коронавирус обходила автомобили – собирала информацию от стоящих в очереди на тестирование водителей. Она и услышала, что в багажнике одного из автомобилей кто-то есть. Медик сразу же вызвала полицию.

Когда мать-учительница открыла багажник, правоохранители обнаружили там мальчика.

Работница центра отказалась проводить тест, пока мальчику не разрешат сесть на заднее сиденье автомобиля.

Почему женщина так поступила

Сара уже потом объяснила, что в машине был ее 13-летний сын. Накануне он получил положительный результат теста на COVID-19, а она доставила его на дополнительное тестирование.

Свой поступок она объяснила тем, что якобы не хотела сама заразиться во время поездки, поэтому и поместила подростка в багажник.

Что известно о горе-матери

Сара Бим работает в средней школе с 2011 года. Однако после инцидента она находится в административном отпуске.

Правоохранительные органы провели полное расследование, в результате которого был выдан ордер на арест. К счастью, ребенок не пострадал,

– рассказали в местной полиции.

Правоохранители сообщили, что мальчик мог серьезно пострадать, если бы автомобиль попал в ДТП.

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