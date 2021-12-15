Удаляет зомби-клетки и замедляет старение: что известно об экспериментальной вакцине

Создали первую экспериментальную вакцину от старения. В организме мышей препарат снижал уровень стареющих клеток и увеличивал общую продолжительность жизни.

Уже многие годы ученые пытаются понять, может ли удаление "зомби-клеток" замедлить старение. Новые данные об эффективности вакцинации для удаления клеток, вызывающих старение, представила команда исследователей из Японии.

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Процесс старения

По пути к старению наша иммунная система не может с предыдущей эффективностью удалять дисфункциональные клетки (так называемые зомби-клетки). Накапливаясь, они могут провоцировать воспаление в организме, тем самым приводят к:

развитию рака;

болезни Альцгеймера;

сердечно-сосудистым заболеваниям;

инсульту;

диабету;

нарушению зрения.

Как можно замедлить старение

При разработке метода, ученые сначала определили белок в стареющих клетках. Затем они создали нацеленную на него пептидную вакцину.

Как она работает? При введении в организм препарат провоцирует выработку антител, которые прикрепляются к "зомби-клеткам" и этим маркируют их для лейкоцитов на удаление.

Сначала вакцину проверили на моделях мышей с артериальной ригидностью (жесткостью). Лечение привело к удалению многих зомби-клеток и сокращению площади поражений тканей на фоне болезни.

У здоровых пожилых мышей вакцинация продлевала продолжительность жизни, улучшая связанные со старением нормальные и патологические фенотипы.

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Важность исследования

Результаты доклинических экспериментов открывают новые возможности в их профилактике и лечении многих возрастных заболеваний у человека. Более того, это важный результат для замедления старения.