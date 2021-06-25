Удалось создать препарат, подавляющий рост опухолей костей: почему раньше это было невозможно

Авторы экспериментальной терапии заявили, что их лечение является революционным и будет эффективным для пациентов с опухолями костей. Сейчас рак костей с трудом поддается лечению, а текущие клинические испытания пока не дают надежды на скорое появление эффективного лечения.

Главная проблема при разработке лекарств для лечения рака костей заключается в том, что кости твердые, их сети кровеносных сосудов ограничены, а лекарства имеют тенденцию крепиться к соседним здоровым тканям. Решением могут стать препараты против остеопороза, которые содержат бисфосфонаты.

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Почему нужны бисфосфонаты?

Бисфосфонаты хорошо связываются с твердым компонентом кости и помогают преодолевать физические и биологические барьеры в микросреде костей.

Поэтому, ученые объединили молекулы бисфосфонатов с трастузумабом – лекарством против рака груди. Выбор в пользу трастузумаба ученые объясняют тем, что примерно в 70% случаев метастазирования рака груди происходит в костях.

Кость – это своего рода плодородная почва для раковых клеток и если они достигают ткани, то шансы на дальнейшую миграцию в мозг, сердце, печень и другие органы очень велики,

– пояснил соавтор работы Хан Сяо.

В результате ученые получили препарат, который способен находить опухоли костей и оставаться на месте для постепенного уничтожения опухолевых клеток. Это возможно именно благодаря использованию бисфосфонатов.



Препарат нуждается в клинических исследованиях / Фото Unsplash

Перспектива применения лекарств

Эксперименты на моделях грызунов показали, что новое лечение является более эффективным по сравнению с имеющимися вариантами терапии.

Помимо целевой атаки на опухоль лекарство также подавляло вторичные очаги рака – метастазы, распространившиеся в другие органы.

Такой подход может быть адаптирован и для других типов опухолей, в частности рак простаты, которые наиболее подвержены метастазированию.

Теперь команда рассчитывает на быстрый запуск клинических испытаний препарата.