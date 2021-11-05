От ударов молнии ежегодно умирают не менее 4500 человек. Но есть случаи, когда люди выживали после тяжелого электрического удара.

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Интересный факт Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекордсменом по ударам молнии считается американец Рой Кливленд Салливан, который работал инспектором по охране национального парка Шенандоа в Вирджинии.

С 1942 по 1977 год молния ударяла в него аж 7 раз, и он всегда оставался живым.

Что происходит с телом после удара молнии

Когда молния попадает в тело, на нем могут остаться ожоги или могут быть обожжены волосы. Ученые из ЮАР и Великобритании решили узнать, какие последствия это имеет для костей.

Наша работа – первое исследование, которое показывает уникальные маркеры поражения молнией в человеческом скелете и позволяет нам распознавать этот след,

– заявил первый автор статьи, судебный антрополог Николас Баччи.

Ранее исследователи уже проводили подобные исследования на животных. Они изучали такие же маркеры на останках жирафа, убитого молнией, и костях свиней (умерших по другим причинам). Для этого ученые подвергали тела последних электрическому разряду током, который имитирует удар молнии.



Микротравмы и микротрещины в кости человека и жирафа после удара молнией / Фото Science Alert