От ударов молнии ежегодно умирают не менее 4500 человек. Но есть случаи, когда люди выживали после тяжелого электрического удара.
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Что происходит с телом после удара молнии
Когда молния попадает в тело, на нем могут остаться ожоги или могут быть обожжены волосы. Ученые из ЮАР и Великобритании решили узнать, какие последствия это имеет для костей.
Наша работа – первое исследование, которое показывает уникальные маркеры поражения молнией в человеческом скелете и позволяет нам распознавать этот след,
– заявил первый автор статьи, судебный антрополог Николас Баччи.
Ранее исследователи уже проводили подобные исследования на животных. Они изучали такие же маркеры на останках жирафа, убитого молнией, и костях свиней (умерших по другим причинам). Для этого ученые подвергали тела последних электрическому разряду током, который имитирует удар молнии.
Микротравмы и микротрещины в кости человека и жирафа после удара молнией / Фото Science Alert