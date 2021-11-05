Удар молнии оставляет отпечаток на костях: фото

Исследователи из ЮАР и Великобритании узнали, что удар молнии оставляет след на костях человека. Более того, они продемонстрировали, как он выглядит.

От ударов молнии ежегодно умирают не менее 4500 человек. Но есть случаи, когда люди выживали после тяжелого электрического удара.

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Интересный факт

Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекордсменом по ударам молнии считается американец Рой Кливленд Салливан, который работал инспектором по охране национального парка Шенандоа в Вирджинии.

С 1942 по 1977 год молния ударяла в него аж 7 раз, и он всегда оставался живым.

Что происходит с телом после удара молнии

Когда молния попадает в тело, на нем могут остаться ожоги или могут быть обожжены волосы. Ученые из ЮАР и Великобритании решили узнать, какие последствия это имеет для костей.

Наша работа – первое исследование, которое показывает уникальные маркеры поражения молнией в человеческом скелете и позволяет нам распознавать этот след,

– заявил первый автор статьи, судебный антрополог Николас Баччи.

Ранее исследователи уже проводили подобные исследования на животных. Они изучали такие же маркеры на останках жирафа, убитого молнией, и костях свиней (умерших по другим причинам). Для этого ученые подвергали тела последних электрическому разряду током, который имитирует удар молнии.



Микротравмы и микротрещины в кости человека и жирафа после удара молнией / Фото Science Alert