"Отделение смерти" готовят под инфекционное

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты официально не признают угрозы. Обычная практика россиян – скрывать, пока ситуация не станет критической. Хотя, она уже такая.

Внимание Тела погибших собирают вместе с бетоном, – мэр Мариуполя о критической ситуации в городе

Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти,

– отметил Андрющенко.

Он также отметил, что инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта.

"Такое себе воплощение "Записок юного врача" Булгакова на костях мариупольцев", – добавил Андрющенко.

Очередь за разрешением на похороны – 10 дней

По словам советника, в городе катастрофическая ситуация с похоронами погибших. Очередь на получение разрешения на погребение близких составляет до 10 дней. Это очень долго, если учитывать, что на улице жара.

Это время мариупольцы должны хранить тело дома или на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет,

– сообщил Андрющенко.

Он отметил, что в настоящее время в Мариуполе эксгумация де-факто остановлена.

Холера в Мариуполе: коротко о главном

Россияне создали гуманитарную и экологическую катастрофу в Мариуполе. В ВОЗ уже давно предупреждали, что в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.

Своими обстрелами российская армия разрушила в Мариуполе централизованное водоснабжение и канализацию. А на улицах в жаркую погоду лежат тысячи тел, которые уже начали разлагаться.

По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекций.

Еще 6 июня Андрющенко подтвердил информацию, что оккупационные власти закрывают Мариуполь на карантин из-за эпидемии.

В Ростове-на-Дону развертывают инфекционные отделения, в которых готовятся принимать своих военных.