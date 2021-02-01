Министерство образования Китая решило делать мальчиков "более мужественными". Отобранные тренера будут проводить со школьниками занятия в спортзалах.

Источник: Sixth Tone

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Народный политический консультативный совет считает, что тенденция феминизации мальчиков – это "угроза развитию и существованию нации". В совете убеждены, что китайские мальчики школьного возраста "слабые, самовлюбленные и робкие". Мол, так на них могут влиять "красивые и ухоженные" черты K-pop звезд. По мнению властей, это может привести к кризису маскулинности в стране.

Учитывая жалобу консультативного совета, Минобразования решило нанимать лучших тренеров для уроков физкультуры и совершенствовать их методы преподавания. Зато самих ребят будут мотивировать бесплатным образованием в колледжах. Таким образом власти планируют воспитать "мужественных мужчин" с устойчивым психическим здоровьем.

Реакция граждан Китая: