Угроза вторжения России: инструктор курсов первой помощи сказал, что должно быть в аптечках

В случае военных действий в самой большой опасности гражданское население. Поэтому следует увеличить количество аптечек в людных местах.

Так считает директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба. Однако это не единственное, что могут сделать власти уже сейчас с медицинской точки зрения.

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Например, по его мнению, стоило установить автоматические внешние дефибрилляторы, организовать как можно больше курсов первой домедицинской или тактической медицины для населения, чтобы отрабатывать знания на практике и не паниковать в критических ситуациях.

Точно стоит увеличить количество аптечек в людных местах, чтобы человек мог ими действительно воспользоваться,

– считает Кашуба.

В качестве примера он продемонстрировал журналистам 24 канала их аптечку и объяснил, что туда входит.

жгут-турникет, которым можно остановить массивное кровотечение из конечностей; маркер, которым можно записать время после наложения жгута; много бинтов, которыми можно останавливать незначительные кровотечения. Отлично, если в аптечке есть много перевязочных средств; ножницы – атравматические, которые не будут травмировать человека, ими можно разрезать одежду, обувь – для того чтобы осмотреть место поражения; гемостатический бинт – необходим для того, чтобы останавливать кровотечение в тех местах, где невозможно наложить жгут; хлоргекседин для обработки ранений; много нитриловых перчаток; термопокрывало, которым можно помочь при переохлаждении; ожоговая салфетка – после того, как человек подержал место ожога под проточной водой, после этого можно использовать гидрогелевые салфетки. Или когда нет холодной воды – сразу используем гидрогелевую салфетку. "снежок" – средство используют тогда, когда есть вывихи. Если его сжать, он становится очень холодным – происходит химическая реакция и им можно снизить отек, если есть сильные ушибы, вывихи; пластыри, салфетки разнообразные – это второстепенное, но тоже необходимое; израильский бандаж – повязка, которой можно остановить очень сильное кровотечение, его нужно туго наматывать на ранение; маска-клапан – используют для искусственного дыхания, но не в условиях пандемии. Сейчас не очень хорошо использовать ее, но в аптечке она есть.

В случае угрозы, прежде всего, надо заботиться о себе, своей жизни, сначала оказывать помощь себе. Домедицинскую помощь оказываем только тогда, когда место безопасно.

Полный текст интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой читайте по ссылке.

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