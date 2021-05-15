Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохим иммунитетом, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют у больных коронавирусом.
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Он отметил, что это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека. Но пока в Украине нет вспышек мукормикоза.
Но возможно, что активизация каких-то грибковых инфекций идет, однако внимание сосредоточивается на самом заболевании. Масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции. В целом, грибковые инфекции очень распространены, и на сегодняшний день есть достаточно хорошие и антибиотики, и препараты, которые от них лечат,
– рассказал эксперт.
Также он прокомментировал распространения индийского штамма. Широкобоков подтвердил, что индийский штамм с тройной мутацией вызывает тяжелые формы заболевания. И не только у пожилых людей, но и у людей среднего возраста.
Вирус приобретает темпов мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ожидает,
– подытожил ученый.
Новый штамм коронавируса из Индии: что известно
Источник: CNBC со ссылкой на ВОЗ
- В Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией – В.1.61).
- На днях Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" из Индии на "опасный вариант", который угрожает всему миру.
- По предварительным данным штамм В.1.617 распространяется быстрее оригинального вируса и и умеет обходить часть защитных механизмов, которые предоставляются вакцинами.
- При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В.1.617.