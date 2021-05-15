Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохим иммунитетом, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют у больных коронавирусом.

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Он отметил, что это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека. Но пока в Украине нет вспышек мукормикоза.

Но возможно, что активизация каких-то грибковых инфекций идет, однако внимание сосредоточивается на самом заболевании. Масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции. В целом, грибковые инфекции очень распространены, и на сегодняшний день есть достаточно хорошие и антибиотики, и препараты, которые от них лечат,

– рассказал эксперт.

Также он прокомментировал распространения индийского штамма. Широкобоков подтвердил, что индийский штамм с тройной мутацией вызывает тяжелые формы заболевания. И не только у пожилых людей, но и у людей среднего возраста.

Вирус приобретает темпов мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ожидает,

– подытожил ученый.

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Источник: CNBC со ссылкой на ВОЗ