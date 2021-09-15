В НАН спрогнозировали осложнения эпидситуации

Ученые отметили, что на эпидемиологическую ситуацию влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло число личных контактов среди населения.

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Темпы распространения эпидемии в Украине существенно ускорились за последние две недели. Период удвоения количества новых обнаружений уменьшился до двух недель. Основные эпидемические параметры (количество новых обнаружений, смертей и госпитализаций), которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост,
– говорится в сообщении.

Каково среднее количество случаев инфицирования и смертности

По данным ученых, среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 2950 человек в день, то есть за две недели – вдвое.

В то же время среднее количество летальных случаев составляет 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю, соответственно – за две недели показатель вырос на 41%.

Когда прогнозируют новую волну

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно:

  • 3638 в течение недели 15 – 21 сентября 2021 года:
  • 5208 – в течение недели 22 – 28 сентября 2021 года.

Ученые отметили, что в Украине несколько снизилась летальность от коронавируса. Показатели колеблются в диапазоне от 2,5% до 3%:

Снижение летальности можно ожидать на основе данных о возрастной структуре больных,
– добавили в НАН.

Влияние учебного сезона

Ученые объяснили, что на фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10%.

Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.

Угрожающая ситуация на Западе

Кроме того, в НАН считают "угрожающей" ситуацию на западе страны и назвали регионы, где фиксируют худшую динамику.

В частности, высока заболеваемость в Черновицкой области, Львовской, Волынской, Тернопольской.

Выводы

  • прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше расти;
  • в построенной модели наблюдается значительное влияние праздников (прежде всего Дня Независимости Украины) и других дат;
  • ошибки в модели, которая ранее давала точные результаты, свидетельствуют об изменении динамики количества новых больных.
  • новая волна может иметь отличный от предыдущих характер, это не удивительно, учитывая то, что многие люди уже болели коронавирусом, кампанию по вакцинации и появление нового штамма Дельта.

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