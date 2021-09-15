В НАН спрогнозировали осложнения эпидситуации

Ученые отметили, что на эпидемиологическую ситуацию влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло число личных контактов среди населения.

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В НАН анализировали данные за период 6.07.2020 – 31.08.2021. Новый прогноз базируется на показателях, начиная с 17.05.2021, поскольку особенности вспышек COVID-19 менялись.

Темпы распространения эпидемии в Украине существенно ускорились за последние две недели. Период удвоения количества новых обнаружений уменьшился до двух недель. Основные эпидемические параметры (количество новых обнаружений, смертей и госпитализаций), которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост,

– говорится в сообщении.

Каково среднее количество случаев инфицирования и смертности

По данным ученых, среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 2950 человек в день, то есть за две недели – вдвое.

В то же время среднее количество летальных случаев составляет 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю, соответственно – за две недели показатель вырос на 41%.

Когда прогнозируют новую волну

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно:

3638 в течение недели 15 – 21 сентября 2021 года:

5208 – в течение недели 22 – 28 сентября 2021 года.

Ученые отметили, что в Украине несколько снизилась летальность от коронавируса. Показатели колеблются в диапазоне от 2,5% до 3%:

Снижение летальности можно ожидать на основе данных о возрастной структуре больных,

– добавили в НАН.

Влияние учебного сезона

Ученые объяснили, что на фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10%.

Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.

Угрожающая ситуация на Западе

Кроме того, в НАН считают "угрожающей" ситуацию на западе страны и назвали регионы, где фиксируют худшую динамику.

В частности, высока заболеваемость в Черновицкой области, Львовской, Волынской, Тернопольской.

Выводы

прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше расти;

в построенной модели наблюдается значительное влияние праздников (прежде всего Дня Независимости Украины) и других дат;

ошибки в модели, которая ранее давала точные результаты, свидетельствуют об изменении динамики количества новых больных.

новая волна может иметь отличный от предыдущих характер, это не удивительно, учитывая то, что многие люди уже болели коронавирусом, кампанию по вакцинации и появление нового штамма Дельта.

Актуальная статистика COVID-19 Источник: МОЗ К слову, сегодня, 15 сентября в Украине уже сообщили о значительном росте заболеваемости. Так, в течение суток зарегистрировали 4640 случая коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 93 человека.

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