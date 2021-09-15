"Угрожающая ситуация": в НАН прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине
Источник:НАН Украины
Ученые Национальной академии наук спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Так, уже до 24 сентября суточный прирост инфицированных достигнет до 6 тысяч.
В НАН спрогнозировали осложнения эпидситуации
Ученые отметили, что на эпидемиологическую ситуацию влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло число личных контактов среди населения.
К теме Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппаВ НАН анализировали данные за период 6.07.2020 – 31.08.2021. Новый прогноз базируется на показателях, начиная с 17.05.2021, поскольку особенности вспышек COVID-19 менялись.
Темпы распространения эпидемии в Украине существенно ускорились за последние две недели. Период удвоения количества новых обнаружений уменьшился до двух недель. Основные эпидемические параметры (количество новых обнаружений, смертей и госпитализаций), которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост,
– говорится в сообщении.
Каково среднее количество случаев инфицирования и смертности
По данным ученых, среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 2950 человек в день, то есть за две недели – вдвое.
В то же время среднее количество летальных случаев составляет 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю, соответственно – за две недели показатель вырос на 41%.
Когда прогнозируют новую волну
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно:
- 3638 в течение недели 15 – 21 сентября 2021 года:
- 5208 – в течение недели 22 – 28 сентября 2021 года.
Ученые отметили, что в Украине несколько снизилась летальность от коронавируса. Показатели колеблются в диапазоне от 2,5% до 3%:
Снижение летальности можно ожидать на основе данных о возрастной структуре больных,
– добавили в НАН.
Влияние учебного сезона
Ученые объяснили, что на фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10%.
Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.
Угрожающая ситуация на Западе
Кроме того, в НАН считают "угрожающей" ситуацию на западе страны и назвали регионы, где фиксируют худшую динамику.
В частности, высока заболеваемость в Черновицкой области, Львовской, Волынской, Тернопольской.
Выводы
- прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше расти;
- в построенной модели наблюдается значительное влияние праздников (прежде всего Дня Независимости Украины) и других дат;
- ошибки в модели, которая ранее давала точные результаты, свидетельствуют об изменении динамики количества новых больных.
- новая волна может иметь отличный от предыдущих характер, это не удивительно, учитывая то, что многие люди уже болели коронавирусом, кампанию по вакцинации и появление нового штамма Дельта.
Актуальная статистика COVID-19
Источник: МОЗ
К слову, сегодня, 15 сентября в Украине уже сообщили о значительном росте заболеваемости. Так, в течение суток зарегистрировали 4640 случая коронавирусной болезни.
В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 93 человека.
Статистика в областях В Украине резко возросла заболеваемость: 4,5 тысяч инфицированных за сутки