Недельная тенденция роста заболеваемости

В ходе брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что недельное количество новых случаев и госпитализаций в Украине начало расти – до плюс 5%.

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Наиболее тревожная ситуация сейчас в Одесской области, здесь фиксируют начало тренда на рост заболеваемости,

– отметил Юрий Ганиченко.

По словам эксперта, в регионе за последнюю неделю уровень госпитализаций вырос на 50%.

В других регионах Украины или продолжает "падать" заболеваемость – это меньшинство регионов, или колеблется на уровне своего плато.

Реагировать на вспышку нужно уже

Юрий Ганиченко подчеркнул, что необходимо уже сейчас реагировать на такой рост и определять на уровне отдельных территориальных общин, откуда идет вспышка.

Обратите внимание! Средний уровень госпитализации в Украине составляет 6,9 на 100 тысяч населения, а в Одесской области – 12,6 – это вдвое больше.

Высокий уровень госпитализаций только в Сумской области (13,2), однако эти показатели стабильны уже длительное время, поэтому специалисты не классифицируют это как вспышку.