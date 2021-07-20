Недельная тенденция роста заболеваемости
В ходе брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что недельное количество новых случаев и госпитализаций в Украине начало расти – до плюс 5%.
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Наиболее тревожная ситуация сейчас в Одесской области, здесь фиксируют начало тренда на рост заболеваемости,
– отметил Юрий Ганиченко.
По словам эксперта, в регионе за последнюю неделю уровень госпитализаций вырос на 50%.
В других регионах Украины или продолжает "падать" заболеваемость – это меньшинство регионов, или колеблется на уровне своего плато.
Реагировать на вспышку нужно уже
Юрий Ганиченко подчеркнул, что необходимо уже сейчас реагировать на такой рост и определять на уровне отдельных территориальных общин, откуда идет вспышка.
Высокий уровень госпитализаций только в Сумской области (13,2), однако эти показатели стабильны уже длительное время, поэтому специалисты не классифицируют это как вспышку.