В Ухане COVID-19 инфицировалось в 10 раз больше людей, чем сообщали официально: исследование
Коронавирусом заразились по меньшей мере около полумиллиона жителей китайского города Ухань, которое стало первоисточником распространения COVID-19. Это почти в 10 раз больше, чем указано в официальной статистике.
Во время исследования использовали выборку из 34 тысяч человек от общей численности населения в Ухане, других городах провинции Хубэй, а также в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин. Ученые оценили количество людей с антителами среди населения чтобы определить уровень заболеваемости COVID-19, сообщает CNN.
К теме Как человечество боролось с коронавирусом в 2020 году: победы и поражения
Тестирование образцов сыворотки крови на коронавирусные антитела провели через месяц после того, как Китай "сдерживал первую волну эпидемии COVID-19".
Ученые определили, что среди жителей города Ухань, в котором проживает около 11 миллионов человек, уровень распространенности антител к коронавирусу составляет 4,43%. Интересно, что уровень распространения инфекции в других городах провинции Хубэй значительно ниже, чем в Ухане. За пределами города антитела к болезни обнаружили только у 0,44% жителей. Зато за пределами провинции антитела обнаружили лишь у 2 человек с более чем 12 тысяч обследованных людей.
Вспышка коронавируса в Китае: что известно
- По состоянию на 29 декабря 2020 года в Китае зарегистрировано 87 003 больных коронавирусом. Из них 82 021 человек выздоровели, а 4 634 – умерли.
- О первых больных пневмонией неизвестного происхождения Китай сообщил 31 декабря 2019 года. Согласно данным ВОЗ, полученными от правительства страны, первые клинические проявления у больных появились 8 декабря. Но в правительственных записках за 17 ноября 2019 года есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй заразился неизвестной болезнью. Пока его официально считают нулевым пациентом.
- Через год после начала пандемии Пекин позволил команде экспертов ВОЗ наведаться в Ухань для проведения эпидемиологического расследования.
- Пекин привлек к уголовной ответственности 37-летнюю журналистку Чжань Чжан, которая освещала ситуацию с пандемией в Ухане. Ее приговорили к 4 годам тюрьмы, обвинив "в поисках поводов для споров". Еще несколько журналистов, которые пытались рассказать подробнее о ситуации в Ухане, задержали.
Поделиться новостью