Коронавирусом заразились по меньшей мере около полумиллиона жителей китайского города Ухань, которое стало первоисточником распространения COVID-19. Это почти в 10 раз больше, чем указано в официальной статистике.

Во время исследования использовали выборку из 34 тысяч человек от общей численности населения в Ухане, других городах провинции Хубэй, а также в Пекине, Шанхае и провинциях Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин. Ученые оценили количество людей с антителами среди населения чтобы определить уровень заболеваемости COVID-19, сообщает CNN.

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Тестирование образцов сыворотки крови на коронавирусные антитела провели через месяц после того, как Китай "сдерживал первую волну эпидемии COVID-19".

Ученые определили, что среди жителей города Ухань, в котором проживает около 11 миллионов человек, уровень распространенности антител к коронавирусу составляет 4,43%. Интересно, что уровень распространения инфекции в других городах провинции Хубэй значительно ниже, чем в Ухане. За пределами города антитела к болезни обнаружили только у 0,44% жителей. Зато за пределами провинции антитела обнаружили лишь у 2 человек с более чем 12 тысяч обследованных людей.

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