Почему тестирование было массовым

Администрация города приняла такое решение после того, как в городе обнаружили несколько новых случаев инфицирования. На тестирование жителей города ушло 5 дней.

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Искали Дельту

В Ухане подтвердили 37 случаев COVID-19, а также у 41 человека было бессимптомное течение заболевания.

9 случаев обнаружили при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные – у находящихся на карантине людей, контактировавших с зараженными. Вспышка COVID-19 в городе не вызвала широкое распространение коронавируса.

Для проведения масштабного тестирования было привлечено более 28 тысяч медицинских работников.

Ухань – источник коронавируса?

На днях Спецслужбы США получили информацию об исследовании COVID-19 с Уханьского института вирусологии.

Впрочем данные еще надо расшифровать. В США надеются, что это поможет наконец понять, как вирус передался от животных к людям.

Интересно, что американские следователи давно искали генетические данные о 22 тысячах образцов вирусов, которые изучали в Институте вирусологии Уханя. Китайские чиновники удалили эти данные из интернета в сентябре 2019 года. С тех пор Пекин отказывается передавать информацию о ранних случаях коронавируса ВОЗ и США.

Больше об этом Спецслужбы США заполучили данные с Уханського института вирусологии