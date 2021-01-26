Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации ухода за пациентами с COVID-19. В ведомстве рекомендуют использовать пульсоксиметры и антикоагулянты.

Источник: Голос Америки Новые рекомендации по уходу за больными коронавирусом во время брифинга озвучила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис. К теме В ВОЗ исключили вероятность преодоления COVID-19: человечество смогло победить только одну болезнь Как ухаживать за пациентами с COVID-19: Люди с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания должны иметь доступ к долгосрочному надзору. Особенно это важно, если у больного очень долго не проходят или меняются симптомы.

Больным коронавирусом, которые лечатся дома, желательно иметь пульсоксиметр. Если он зафиксирует уровень кислорода ниже нормы, необходимо сразу обратиться в больницу.

В условиях стационарного лечения ВОЗ рекомендует использовать антикоагулянты крови, чтобы предотвратить появление сгустков в кровеносных сосудах. Чтобы избежать нежелательных последствий, следует использовать меньшие дозы.

Пациентов, которые подключены к кислороду, рекомендуют размещать на животе – это облегчит его поступление.