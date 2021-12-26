Как ухаживать за кожей зимой
Источник:Центр общественного здоровья
Зимой температура воздуха и уровень влажности резко падают. У человека могут возникнуть признаки и симптомы сухой кожи (ксероза).
Это проблема, с которой может столкнуться каждый. Но если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к появлению кожных заболеваний.
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Симптомы ксероза:
- ощущение, будто кожа натянута, особенно после душа, купания или плавания;
- кожа грубая на ощупь;
- зуд;
- шелушение кожи;
- появляются трещины, которые могут кровоточить;
- покраснение.
Почему важно ухаживать за сухой кожей
В Центре общественного здоровья объяснили, что если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Все потому, что когда сухая кожа трескается, то бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаления.
Как ухаживать за кожей зимой
- Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Надевайте шапку, шарф и перчатки.
- Когда моете посуду и используете агрессивные моющие средства, надевайте резиновые перчатки.
- Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно если имеете дополнительные осложнения или кожные заболевания.
- Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
- Используйте увлажнитель воздуха для помещения.
- Мойтесь не горячей водой, а теплой.
- Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите.
Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом,
– говорится в сообщении Центра.
Когда следует обратиться к врачу
Обязательно обратитесь к врачу, если состояние вашей кожи не улучшается даже при уходе. В частности, когда сухость кожи вызывает покраснение, симптомы мешают спать, у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапин, или если большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.