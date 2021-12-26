Зимой температура воздуха и уровень влажности резко падают. У человека могут возникнуть признаки и симптомы сухой кожи (ксероза).

Это проблема, с которой может столкнуться каждый. Но если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к появлению кожных заболеваний.

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Симптомы ксероза:

ощущение, будто кожа натянута, особенно после душа, купания или плавания;

кожа грубая на ощупь;

зуд;

шелушение кожи;

появляются трещины, которые могут кровоточить;

покраснение.

Почему важно ухаживать за сухой кожей

В Центре общественного здоровья объяснили, что если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Все потому, что когда сухая кожа трескается, то бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаления.

Как ухаживать за кожей зимой

Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Надевайте шапку, шарф и перчатки.

Когда моете посуду и используете агрессивные моющие средства, надевайте резиновые перчатки.

Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно если имеете дополнительные осложнения или кожные заболевания.

Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.

Используйте увлажнитель воздуха для помещения.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите.

Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом,

– говорится в сообщении Центра.

Когда следует обратиться к врачу

Обязательно обратитесь к врачу, если состояние вашей кожи не улучшается даже при уходе. В частности, когда сухость кожи вызывает покраснение, симптомы мешают спать, у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапин, или если большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.