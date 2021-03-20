Человек, прикованный к постели, нуждается в постоянном внимании. И поддержка ему необходима как физическая, так и – не в меньшей степени – моральная.

Мы простыми словами расскажем, как заботиться о лежачем больном. Знание этих основ значительно облегчит вам уход за близким человеком.

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Гигиена

Прикованным к постели людям нужна помощь во время принятия душа и расчесывания волос. Ежедневные гигиенические процедуры минимизируют развитие кожных заболеваний и риск заражения паразитами. Также важно больному стричь ногти, чтобы он случайно себя не поцарапал, и чистить зубы, чтобы предотвратить их разрушение.

Хорошее питание

Посоветуйтесь с терапевтом или диетологом, чтобы убедиться, что у вашего подопечного сбалансированный рацион. Записывайте, что больной ел – на случай, если после употребления определенных продуктов его самочувствие ухудшится.

Не менее важно учитывать физиологические особенности и пищевые привычки человека. Некоторые едят понемногу в течение всего дня, а кто-то – лишь трижды в день, но немалыми порциями. Держите рядом с кроватью больного несладкие напитки, чтобы они были доступны ему в любое время. Если человек не может пить самостоятельно, позаботьтесь о трубочке.



Учитывайте пищевые привычки человека / Фото iStock

Развлечения и комфорт

Уход за прикованными к постели больными – это не только купание и кормление. Вам следует позаботиться и о психологическом комфорте своего подопечного. В его комнате должен быть телевизор с пультом дистанционного управления, а еще книги и журналы вблизи кровати – для легкого доступа. Регулярно проветривайте комнату и меняйте постельное белье.

Профилактика пролежней

Из-за долгого сидения или лежания в одном положении образуются пролежни. Чтобы их избежать, больному необходимо менять положение тела каждые два часа. Иначе в язву может попасть инфекция, а это означает развитие осложнений, которые и без того ослабленный человек может не пережить.

Как легко предотвратить пролежни:

Если прикованный к постели больной может двигаться самостоятельно, предлагайте ему время от времени садиться или даже выполнять нетяжелые упражнения.

Уточните заранее у врача, как лучше всего менять положение больного, чтобы избежать риска телесных повреждений.

Его кожа должна всегда быть чистой и сухой.

Поместите подушки между частями тела, которые часто касаются друг друга, например между коленями и лодыжками.

Проверяйте места, где чаще всего появляются пролежни: лодыжки, пятки, бедра, копчик.



Места, где чаще всего образуются пролежни / Фото Викисклад

Смена подгузников

Менять подгузники – очень важный этап ухода за прикованными к постели людьми. Делайте это в одноразовых медицинских перчатках. Кроме того, заранее подготовьте пластиковый пакет, предварительно смоченное водой полотенце или влажные салфетки, крем от опрелостей и, конечно, чистый подгузник.

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Как поддерживать больного

Человеку крайне важно жить, а не существовать. Так что помогите ему вести, насколько это возможно, полноценную жизнь. Не надо играть роль служанки – общайтесь со своим подопечным, играйте вместе в игры, просматривайте фильмы и сериалы, разговаривайте о вещах, не касающихся болезни. Если в доме есть лифт или же вы живете на первом этаже – прекрасно! Давайте больному как можно чаще дышать свежим воздухом, берите его с собой на прогулки. Если такой возможности нет – хотя бы иногда дарите ему такие дни. Позовите близких или соседей, чтобы они помогли вам снести тележку и больного. Пожилым людям достаточно просто посидеть возле дома, чтобы почувствовать себя счастливыми.



Если вы испытываете эмоциональное выгорание при уходе за больным, не бойтесь просить о помощи / Фото iStock

Будем честны: ухаживать за лежачими больными – трудно. Поэтому вы будете чувствовать и усталость, и раздражение. Но никогда, слышите, никогда не срывайтесь на больном человеке! Ведь он не специально доставляет вам хлопоты. Ему и так неловко и горько. Он бы с радостью сам принял душ, сходил в туалет, приготовил себе завтрак.

Если вы не сможете полноценно ухаживать за больным самостоятельно, придется обратиться за помощью к специалисту. Да, это будет недешево, но комфорт родного человека – дороже.