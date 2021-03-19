Наша кожа всегда нуждается в уходе. И особенно правильный уход за кожей является актуальным для тех, кто пользуется урологическими средствами. Ведь из-за постоянного контакт с мочой некоторые ее участки становятся сухими и раздраженными.

Кроме того, пожилые люди, особенно те, кто вынужден соблюдать постельный режим, имеют пониженную устойчивость к инфекциям. Поэтому в их случае очень важно также минимизировать риск заражения мочевых путей.

К теме Как делится урологическая продукция по тяжести недержания мочи: кому, когда и что применять

Комплексный уход за кожей предусматривает 3 этапа:

Очистка от загрязнений.

Поддержание регенеративной функции с помощью специальных косметических средств.

Увлажнение защитными кремами с питательными и смягчающими свойствами.

Надежный уход за кожей людей, страдающих от недержания (недержание мочи), обеспечивают косметические средства Seni Care. Их активные компоненты нежно и в то же время эффективно защищают гидролипидный слой кожи.

Преимущества Seni Care

Линия ухода Seni Care содержит натуральные компоненты, поэтому подходит даже для очень чувствительной кожи. Средства Seni Care не имеют в своем составе мыла, при уровне рН ≈ 8 неизбежно раздражает и сушит ее.

Зато в средствах Seni Care оптимальный уровень pH = 5,5, поэтому они поддерживают защитные функции кожи и делают ее менее чувствительной к раздражениям.



Как ухаживать за кожей при недержании мочи / Фото iStock

Активные компоненты косметических средств Seni Care, а именно витамин Е, масло виноградных косточек и Д-пантенол, оказывают на кожу питательный и успокаивающий эффект.

Косметические средства Seni Care легко наносятся и, благодаря особой формуле, быстро впитываются. Нейтрализацию запаха мочи обеспечивает специальный компонент – Sinodor.

Как выбрать нужное средство Seni Care

Cреди средств Seni Care есть такие, которые не требуют смывания. (Что очень актуально для тяжелых, малоподвижных больных). Например, моющий крем для тела 3 в 1 бережно очищает кожу, склонную к раздражениям, а также успокаивает и питает ее. А влажные салфетки Sensitive были специально созданы для очистки особо чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям.

Если кожа склонна к образованию пролежней, ей будут полезны процедуры, например, массаж, а также средства, улучшающие регенерацию эпидермиса и микроциркуляцию крови. Для таких процедур в линейке Seni Care есть бальзам и эмульсия: они увлажняют, питают кожу и делают ее менее чувствительной к раздражениям.

Крем Seni Care с аргинином эффективно предотвращает образование опрелостей и пролежней, устраняет сухость, жжение и зуд, а также уменьшает покраснения. А крем с окисью цинка обладает антибактериальным эффектом, ускоряет заживление и защищает кожу от повреждений.

Соблюдение простых правил гигиены предупреждает целый ряд осложнений в связи с недержанием мочи и вообще является залогом уверенности и комфорта. Ощущение свежести и чистоты значительно улучшает психологическое состояние людей с инконтиненцией и качество всей их жизни, несмотря на эту деликатную проблему.