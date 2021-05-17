Такое решение профильный комитет принял на заседании 17 мая. "За" были 13 членов комитета, один – против, еще один – воздержался.

К теме Думаю, что голоса за отставку будут, – Кравчук о Криклие, Степанове и Петрашко

Голосование за отставку Степанова нардепы провалили: за то, чтобы министр ушел с должности, было лишь 7 голосов и сразу 7 – против.

Верховная Рада соберется на заседание для кадровых вопросов

Отметим, что на этой неделе Верховная Рада точно соберется на одно внеочередное заседание. Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков. Вероятно, что нардепы придут в сессионный зал именно для решения кадровых вопросов.

Прогнозируют отставку сразу 3 министров

Ведь на прошлой неделе появилась информация об отставке сразу трех членов правительства. В частности, на выход могут указать главе Минэкономики Игорю Петрашко, председателю Мининфраструктуры Владиславу Криклию и министру здравоохранения Максиму Степанову.

Актуально Почему решили "убрать" Степанова

Петрашко и Криклий уже даже написали заявления об отставке, касательно Степанова – то добровольно он идти не намерен.