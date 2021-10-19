Такие данные за последние 14 дней. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19", который состоялся 19 октября.

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Средняя суточная смертность возросла

По данным КШЭ, средняя суточная смертность в Украине выросла до 300 человек. Кроме этого, за неделю увеличились и такие показатели:

число госпитализаций выросло на 21%;

смертность – на 17%;

а занятость ковидных реанимаций сейчас составляет 65%.

Праздничные дни повлияли на снижение темпов роста различных показателей, поэтому нужно быть готовыми, что на следующей неделе мы увидим обратную ситуацию,

– отметил Юрий Ганиченко.

Вместе с тем, также зафиксировали наибольшее количество прививок за сутки – 193 069 человек. Бум вакцинации повлекло увеличение количества красных зон. В Херсонской области количество прививок первой дозой возросло почти вдвое за неделю.

Напомним, что сейчас в Украине уже 5 областей находятся в красной зоне карантина: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрав / инфографика 24 канала