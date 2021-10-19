Украина на 2 месте в Европе по количеству смертей: абсолютные рекорды за все время пандемии

Сегодня в Украине зафиксировали 2 абсолютных рекорда за все время пандемии. По состоянию на 19 октября суточное количество летальных исходов составляет 538 человек. В то же время Украина занимает 2 место в Европе по количеству смертей на 100 тысяч населения.

Такие данные за последние 14 дней. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19", который состоялся 19 октября.

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Средняя суточная смертность возросла

По данным КШЭ, средняя суточная смертность в Украине выросла до 300 человек. Кроме этого, за неделю увеличились и такие показатели:

число госпитализаций выросло на 21%;

смертность – на 17%;

а занятость ковидных реанимаций сейчас составляет 65%.

Праздничные дни повлияли на снижение темпов роста различных показателей, поэтому нужно быть готовыми, что на следующей неделе мы увидим обратную ситуацию,

– отметил Юрий Ганиченко.

Вместе с тем, также зафиксировали наибольшее количество прививок за сутки – 193 069 человек. Бум вакцинации повлекло увеличение количества красных зон. В Херсонской области количество прививок первой дозой возросло почти вдвое за неделю.

Напомним, что сейчас в Украине уже 5 областей находятся в красной зоне карантина: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрав / инфографика 24 канала