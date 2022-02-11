Двое суток подряд в стране фиксируют более 41 тысячи больных COVID-19.

Подробнее В Украине снова более 41 тысячи больных COVID-19 за сутки

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 10 февраля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 15 место в мире и 9 среди стран Европы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Украина на 9 месте среди стран мира по количеству новых летальных исходов от COVID-19 и на 5 – среди европейских стран.

Украина на 9 месте в Европе по количеству больных / Инфографика Коронавирус_info

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 41 229 новых случаев коронавируса. Среди больных 3 369 детей и 1 247 медработников.

В Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19. В частности, более 46% из всех госпитализированных сейчас – это дети.

С начала пандемии у нас 4 462 970 случаев коронавируса, среди них 102 403 летальных.

К слову, по данным ВОЗ, во всем мире за последнюю неделю количество новых инфицирований COVID-19 снизилось, а количество новых летальных исходов наоборот – возросло по сравнению с показателем неделей ранее.

По состоянию на 11 февраля в мире обнаружили более 406 миллионов больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

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