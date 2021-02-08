Власть готовится к началу в стране вакцинации против COVID-19. В частности, уже проработан вопрос соблюдения холодовой цепи, что необходимо для хранения и транспортировки вакцин.

Правительство готовит возможности для записи граждан на вакцинацию. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили во время традиционного селекторного совещания, которое проходит под его председательством.

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Каждой категории населения должно быть легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать касаемо очереди,

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что именно для этого поднимали вопрос о создании специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Также к процессу привлекут приложение "Дия".

Он отметил, что люди, которые не будут иметь доступа к интернету, смогут записаться на вакцинацию через семейного врача.

Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в областях

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.

В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области,

– подчеркнул глава правительства.

Украина может вернуться к адаптивному карантину

Денис Шмыгаль добавил, что в Украине пока рассматривают возможность возвращения к адаптивному карантину.

По его словам, адаптивний карантин будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны.

Вакцинация в Украине: коротко

Владимир Зеленский готов первым попробовать вакцину против коронавируса. Своим примером он хочет доказать украинцам, что лекарства безопасны.

Украина пока договорилась о поставках сразу 4 вакцин. Это препараты от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Вакцинация должна стать обязательной для людей определенных профессий. Прежде всего говорится о людях, которые являются госслужащими.



Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала