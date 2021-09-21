Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно. Вместе с этой поставкой, на сегодня ЮНИСЕФ доставил в страну 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

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Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell инактивированная) произведена китайской компанией Sinovac. Данный препарат уже используют в Украине.

Эта вакцина одобрена ВОЗ для экстренного использования – это подтверждает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Эффективность препарата

Источник: The New England Journal of Medicine

Ученые из Чили провели масштабное исследование на 10,2 миллиона граждан страны. Из них 4,1 миллиона полностью иммунизировались вакциной CoronaVac. Исследователи проанализировали частоту заражения, появление симптомов, осложнений и летальности между привитыми и непривитыми людьми.

Результаты исследования эффективности:

эффективность против симптоматического течения COVID-19 составляет 65,9%,

в предотвращении госпитализации – 87,5%,

в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,

против смерти от осложнений – 86,3%.

Важно: исследования проводили в конце зимы и весной 2021 года. Поэтому эффективность препарата против новых штаммов, в частности варианта Дельта, доподлинно неизвестна.