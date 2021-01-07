Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX, – Ляшко
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины в ближайшее время. Также он сообщил о письме от COVAX.
Также он призвал украинцев вместе, без манипуляций, сознательно выполнять противоэпидемические ограничения и делать свой вклад в преодоление пандемии коронавируса. Об этом Ляшко рассказал на фейсбук-странице.
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Известна ли дата поставки
Когда именно начнется поставка вакцины и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.
Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время
– заявил Ляшко.
Ранее Ляшко утверждал, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили третью фазу клинических испытаний.
Что такое COVAX?COVAX – мировая инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Ее цель – максимизировать шансы на успешную разработку вакцин против коронавируса и изготовление их в количестве, необходимом для преодоления кризиса. А также гарантировать, что платежеспособность не станет препятствием для доступа к ним.
Вакцинация в Украине: коротко
- По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному МЗ контракту с китайской компанией Sinovac Biotech, по цене 504 гривны за дозу.
- Ее поставки ожидаются в максимально короткие сроки. Первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что говорится о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.
- В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.
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