Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины в ближайшее время. Также он сообщил о письме от COVAX.

Также он призвал украинцев вместе, без манипуляций, сознательно выполнять противоэпидемические ограничения и делать свой вклад в преодоление пандемии коронавируса. Об этом Ляшко рассказал на фейсбук-странице.

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Известна ли дата поставки

Когда именно начнется поставка вакцины и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.

Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время

– заявил Ляшко.

Ранее Ляшко утверждал, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили третью фазу клинических испытаний.

Отметим! Более трети населения (37%) Украины сейчас проживает на территориях, которые относят к красному уровню эпидемической опасности (147 административно-территориальных единиц, до внедрения карантина выходного дня было 199).

Что такое COVAX? COVAX – мировая инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Ее цель – максимизировать шансы на успешную разработку вакцин против коронавируса и изготовление их в количестве, необходимом для преодоления кризиса. А также гарантировать, что платежеспособность не станет препятствием для доступа к ним.

Вакцинация в Украине: коротко