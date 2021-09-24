Такое заявление по обеспечению непрерывного процесса вакцинации украинцев от COVID-19 премьер-министр совершил 24 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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В Украину будет регулярно поступать вакцина Pfizer
Денис Шмыгаль – премьер-министр
"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer".
По его словам, также налажена инфраструктура для распространения препарата и обеспечения холодовой цепи.
К слову, сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.
Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: что известно
- На днях Украина в рамках инициативы COVAX получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.
- Камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost (Дания) установят на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения.