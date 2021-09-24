Такое заявление по обеспечению непрерывного процесса вакцинации украинцев от COVID-19 премьер-министр совершил 24 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте также Стали доступными желтые сертификаты в приложении "Дия"

В Украину будет регулярно поступать вакцина Pfizer

Денис Шмыгаль – премьер-министр "Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer".

По его словам, также налажена инфраструктура для распространения препарата и обеспечения холодовой цепи.

К слову, сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.

Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: что известно

На днях Украина в рамках инициативы COVAX получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.

Камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost (Дания) установят на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения.

Обратите внимание! По состоянию на 24 сентября с начала прививочной кампании от коронавируса привили 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для педагогов, работников министерств и чиновников.